Чемпионат Украины будет приостановлен

В эфире украинского телеканала «Футбол 1» глава УАФ Андрей Павлеко сообщил, что чемпионат и Кубок Украины будут приостановлены в ближайшее время.
«Мы видим, как усилилась борьба с коронавирусом, – заявил Павелко. – Решения были приняты правительством. Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины на неопределенный срок, без даты. До следующего распоряжения. Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение будет сегодня».
Из-за пандемии коронавируса на территории Украины введен карантин до 3 апреля. Указом Кабинета министров запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
В чемпионате Украины были сыграны 23 тура из 32. В турнирной таблице лидирует «Шахтер», набрав 59 очков. Второе и третье места занимают «Заря» и киевское «Динамо», набравшие по 46 очков.
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий В «Спартаке» некому объяснить Тедеско правила. Судейский рейтинг Левитина Судья всесоюзной категории в традиционной рубрике разобрал действия арбитров в 22-м туре. 16.03.2020 22:00 Футбол Безъязычный Алексей Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай 13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Йокерит» уходит? Сезон в КХЛ закроют, а чемпионом объявят ЦСКА «Йокерит» отказался от продолжения борьбы в плей-офф. Пока это инсайдерская информация, которую финский клуб опроверг. Скоро лига должна объявить о закрытии сезона? 14.03.2020 14:00 Хоккей Иванов Сергей Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей