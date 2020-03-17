Чемпионат Украины будет приостановлен Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Павелко.

В эфире украинского телеканала «Футбол 1» глава УАФ Андрей Павлеко сообщил, что чемпионат и Кубок Украины будут приостановлены в ближайшее время.

«Мы видим, как усилилась борьба с коронавирусом, – заявил Павелко. – Решения были приняты правительством. Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины на неопределенный срок, без даты. До следующего распоряжения. Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение будет сегодня».

Из-за пандемии коронавируса на территории Украины введен карантин до 3 апреля. Указом Кабинета министров запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.

В чемпионате Украины были сыграны 23 тура из 32. В турнирной таблице лидирует «Шахтер», набрав 59 очков. Второе и третье места занимают «Заря» и киевское «Динамо», набравшие по 46 очков.