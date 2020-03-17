«Вест Хэм» планирует купить Феллайни Таким образом полузащитник может вернуться в английский чемпионат.

Лондонский «Вест Хэм» может вернуть бельгийского полузащитника китайского «Шаньдуна» Маруана Феллайни в АПЛ. В этом лично заинтересован главный тренер команды Дэвид Мойес.

Сам Феллайни хочет уехать из Китая, сообщает Sky Sports. На полузащитника также претендует «Тоттенхэм».

В этом сезоне на счету Феллайни восемь голов и три результативные передачи в 22 матчах чемпионата Китая.