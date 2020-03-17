Дидье Дешам: Нужно выиграть матч против коронавируса Тренер назвал перенос Евро-2020 мудрым решением.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает правильным решение УЕФА перенести Евро-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

«Это мудрое решение, учитывая разрушения, которые вызывает коронавирус по всему миру. У всех из нас сейчас другой приоритет. Давайте подумаем о тех, кто страдает, и тех, кто, к сожалению, начнет страдать от болезни в ближайшие дни или недели. Понимание приоритетов, своих обязанностей и гражданского долга сейчас важнее, чем когда-либо. Матч против коронавируса — единственный, который нужно выиграть. Нам необходимо проявить солидарность, строгость, дисциплину. Это наш общий матч, а не только медицинских работников», — цитирует Дешама Федерация футбола Франции.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.