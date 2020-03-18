Александер Чеферин: Это самый большой кризис, с которым сталкивался футбол УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год и рекомендовал завершить клубные соревнования до 30 июня.

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин прокомментировал ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса.

«Это самый большой кризис в истории, с которым сталкивался футбол, – цитирует Чеферина агентство AP. – Мы все знаем, что этот ужасный вирус, который распространился по всему континенту, сделал футбол и всю жизнь в Европе совершенно невозможными. Мы знали, что должны остановить соревнования.

Стоимость переноса Евро-2020 еще не рассчитана. Но это обойдется в сотни миллионов евро.

Экономическая ситуация в Европе и в мире также нанесет нам существенный ущерб. Речь идет не только о потерях, которые мы понесем непосредственно с отсрочкой проведения турнира, это скажется на всей экономике.

Сегодня пришло время для единства и принятия решений. А завтра самое время приступить к оценке возможного ущерба. Но я все равно думаю, что все вместе мы справимся. Мы выйдем из этой ситуации и станем сильнее, чем когда-либо.

Мы все здесь находимся в одинаковой ситуации и должны помогать друг другу. Когда мы увидим, о каком финансовом влиянии идет речь, тогда и посмотрим, как можно помочь. Но да – у некоторых клубов, и у некоторых лиг будут серьезные проблемы.

Но не стоит забывать и о национальных ассоциациях, потому что основным источником доходов национальных ассоциаций является УЕФА. В ближайшие месяцы и годы трудности будут ощутимы, но мы будем действовать вместе. И как я уже сказал, я настроен оптимистично, и мы обязательно решим эту проблему.

Мы считаем, что перенос чемпионата Европы – это единственный шанс национальных чемпионов и всех клубных турниров закончить свои соревнования, но и в этом пока нет уверенности.

Конечно, доиграть чемпионаты лучше всего, но возможно ли это, если обратить внимание на чрезвычайно плотный календарь? Трудно сказать».

Чемпионат Европы был перенесен на 2021 год и пройдет с 11 июня по 11 июля. Матч плей-офф отборочного турнира перенесены с 26 и 31 марта на начало июня нынешнего года.