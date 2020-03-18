«Арсенал» готов расстаться с Обамеянгом - Советский спорт
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18 марта 2020 06:30ФутболКорегин Владислав

«Арсенал» готов расстаться с Обамеянгом

«Арсенал» готов продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга ближайшим летом.

Как сообщает Sport.es, в лондонском клубе практически смирились с уходом 30-летнего габонца, и надеются продать игрока ближайшим летом.

Дело в том, что контракт Обамеянга с командой рассчитан до 30 июня 2021 года. Скорее всего, он не будет продлен. Поэтому, руководство канониров попытается выручить хоть какую-то сумму за уход нападающего. Отмечается, что лондонцы хотят получить за него не менее 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о желании форварда перейти в «Барселону»

Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. За это время он провел за клуб 97 матчей, в которых забил 61 гол и сделал 13 результативных передач.

В текущем сезоне в активе Обамеянга 20 голов и одна голевая передача в 31 матче. Его команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков в 27 турах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

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