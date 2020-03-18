На домашнем стадионе «Рубина» могут построить горнолыжную трассу На домашнем стадионе «Рубина» – «Ак Барс Арене» – хотят построить горнолыжную трассу, стоимость которой оценивается в 16,2 миллионов рублей.

Отмечается, что тендер по разработке данного объекта уже размещен на сайте государственных закупок. Исполнитель будет выбран посредством аукцион, который состоится 24 марта.

Зимой трасса будет использоваться для различных горнолыжных дисциплин и сноуборда, а в летний период – проведение экстремальных соревнований по велоспорту и мотоспорту.

Отметим, что в нынешнем сезоне домашние матчи «Рубина» проходят на стадионе «Центральный».