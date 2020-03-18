Минспорт России рекомендует отменить или перенести все спортивные мероприятия в стране с 21 марта - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
18 марта 2020 12:04ФутболКорегин Владислав

Минспорт России рекомендует отменить или перенести все спортивные мероприятия в стране с 21 марта

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ «Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

– Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения, – сообщает пресс-служба организации.

Отметим, что ранее ведущие чемпионат страны, а именно Единая Лига ВТБ, КХЛ и РПЛ были приостановлены из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всем мире от вируса скончалось более 7000 человек.

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