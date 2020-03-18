«Эспаньол» сообщил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

– Сегодня днем было подтверждено, что шесть членов первой команды, в том числе технический персонал, сдали положительные тесты на COVID-19. У них были выявлены легкие симптомы, соответствующие медицинским рекомендациям, – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в другой испанской команде – «Валенсии», коронавирусом заразились защитники Эсекиель Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя, а также два члена тренерского штаба.
12 марта официальный сайт чемпионата Испании сообщил о приостановке соревнований, как минимум, на две недели.
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