«Эспаньол» сообщил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе Пресс-служба «Эспаньола» рассказал о том, что шесть членов команды были заражены коронавирусом.

– Сегодня днем ​​было подтверждено, что шесть членов первой команды, в том числе технический персонал, сдали положительные тесты на COVID-19. У них были выявлены легкие симптомы, соответствующие медицинским рекомендациям, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в другой испанской команде – «Валенсии», коронавирусом заразились защитники Эсекиель Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя, а также два члена тренерского штаба.

12 марта официальный сайт чемпионата Испании сообщил о приостановке соревнований, как минимум, на две недели.