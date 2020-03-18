«Бавария» готовит контракты для трех игроков Стало известно, кому «Бавария» готова предложить новые контракты по истечению текущего сезона.

По информации Bild, руководство мюнхенского клуба продлит соглашения с голкипером Мануэлем Нойером и нападающим Томасом Мюллером. Также будет выкуплен контракт полузащитника Иван Перишича, арендованного у «Интера» прошлым летом.

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего хорвата 22 встречи, в которых он забил пять голов и отдал восемь ассистов. 30-летний Мюллер отыграл 36 поединков, отметившись десятью забитыми мячами и 19 результативными передачами.

Что касается Нойера, то 33-летний вратарь пропустил 38 голов в 37 матчах, 15 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

На данный момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков в 25 турах. Также мюнхенцы имеют шансы на победу в розыгрыше Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала команда одержала уверенную победу над «Челси» (3:0).