Президент УЕФА назвал фейковыми новости о завоевании «Ливерпулем» досрочного чемпионства в АПЛ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
18 марта 2020 16:47ФутболТрофименко Кирилл

Президент УЕФА назвал фейковыми новости о завоевании «Ливерпулем» досрочного чемпионства в АПЛ

Это же касается «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» и «ПСЖ из Топ-5, которые лидируют в чемпионатах своих стран.

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг иноформацию, что «Ливерпуль» и другие команды-лидеры чемпионатов европейской «большой пятерки» могут завоевать титулы досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Видел и слышал лживые новости о том, что УЕФА посоветует лигам закончить чемпионаты сейчас и решить, что победители — это команды, занимающие первые места в данный момент. Это неправда. Наша цель — доиграть чемпионаты, и мы не рекомендовали чего-то такого какой-либо ассоциации или лиге», – заявил Чеферин на саммите УЕФА по проблеме коронавируса, сообщает Mirror.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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