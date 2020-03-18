Чаловым интересуются три английских клуба

Английские «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Брайтон» заинтересованы в приобретении нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Наибольшую заинтресованность проявляет «Кристал Пэлас» и разочарованный атакой клуба главный тренер Рой Ходжсон, сообщает Mirror.
Отмечается, что в летнее трансферное окно команда может предложить за 21-летнего игрока 25 млн фунтов стерлингов. Напомним, что прошлым летом «Кристал Пэлас» предлагал за форварда 14 миллионов. В текущем сезоне Чалов забил шесть мячей во всех турнирах.
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