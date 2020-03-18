Чаловым интересуются три английских клуба Форвард мог перейти в АПЛ уже прошлым летом.

Английские «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Брайтон» заинтересованы в приобретении нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Наибольшую заинтресованность проявляет «Кристал Пэлас» и разочарованный атакой клуба главный тренер Рой Ходжсон, сообщает Mirror.

Отмечается, что в летнее трансферное окно команда может предложить за 21-летнего игрока 25 млн фунтов стерлингов. Напомним, что прошлым летом «Кристал Пэлас» предлагал за форварда 14 миллионов. В текущем сезоне Чалов забил шесть мячей во всех турнирах.