«Спартак» оштрафован на 175 тысяч рублей Главный тренер команды Доменико Тедеско заплатит 50 тысяч рублей.

Московский «Спартак» оштрафован на 175 тыс. рублей по итогам матча 22-го тура первенства РПЛ против «Оренбурга» (3:1).

«За пиротехнику «Спартак» оштрафован на 20 тыс. рублей, за скандирование нецензурных выражений — на 100 тыс. рублей, также за появление посторонних лиц на поле клуб заплатит 20 тысяч рублей. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн появился в технической зоне, за это клубу полагается штраф размером 10 тысяч рублей. После забитых голов болельщики «Спартака» массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом — «Оренбург» оштрафован на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей «Спартак» получает штраф в 25 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Кроме того, личный штраф в 50 тыс. рублей заплатит главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско за выход за пределы технической зоны из появление на поле. «Красно-белые» с 28 очками занимают восьмое место в РПЛ.





