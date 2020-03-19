Источник: «Арсенал» предложил новый контракт Гендузи

Руководство лондонского «Арсенала» рассчитывает продлить контракт с французским полузащитником Маттео Гендузи.
По информации La Gazzetta dello Sport, лондонцы надеются заключить соглашение до 2025 года.
Напомним, Гендузи перешел в «Арсенал» в 2018 году из «Лорьяна». 20-летний полузащитник провел за английский клуб 80 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.
В текущем сезоне игрок принял участие в 32 матчах, отметившись тремя голевыми передачами.
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