Источник: «Арсенал» предложил новый контракт Гендузи Действующее соглашение рассчитано до июня 2022 года.

Руководство лондонского «Арсенала» рассчитывает продлить контракт с французским полузащитником Маттео Гендузи.

По информации La Gazzetta dello Sport, лондонцы надеются заключить соглашение до 2025 года.

Напомним, Гендузи перешел в «Арсенал» в 2018 году из «Лорьяна». 20-летний полузащитник провел за английский клуб 80 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

В текущем сезоне игрок принял участие в 32 матчах, отметившись тремя голевыми передачами.