Источник: «Арсенал» предложил новый контракт Гендузи - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 06:32ФутболНечаев Юрий

Источник: «Арсенал» предложил новый контракт Гендузи

Действующее соглашение рассчитано до июня 2022 года.

Руководство лондонского «Арсенала» рассчитывает продлить контракт с французским полузащитником Маттео Гендузи.

По информации La Gazzetta dello Sport, лондонцы надеются заключить соглашение до 2025 года.

Напомним, Гендузи перешел в «Арсенал» в 2018 году из «Лорьяна». 20-летний полузащитник провел за английский клуб 80 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

В текущем сезоне игрок принял участие в 32 матчах, отметившись тремя голевыми передачами.

Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Алейников: Белоруссия не отложила чемпионат? Лукашенко знает, что делает Мы позвонили в Италию бывшему игроку «Ювентуса» и сборной СССР и узнали его мнение о том, что, невзирая на коронавирус, стартует чемпионат Белоруссии. 18.03.2020 10:00 Футбол Августин Александр
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Каникулы вирусного режима. Чем клубы РПЛ забьют паузу в чемпионате Из-за пандемии коронавируса следующий тур премьер-лиги состоится не раньше середины апреля. Рассказываем, как клубы будут выходить из положения, экстренно меняя первоначальные планы. 18.03.2020 17:00 Футбол Джума Иван
Новости
07:17 ММА Янькова сломала палец на тренировке
07:05 Футбол Лев - о коронавирусе: Сейчас мы испытали то, что затрагивает каждого и все человечество
06:50 ММА Александр Волков: Сохраняйте здравомыслие. Коронавирус - это наша общая ответственность
06:32 Футбол Источник: «Арсенал» предложил новый контракт Гендузи
06:15 Футбол Кубок Либертадорес приостановлен до 5 мая из-за коронавируса
01:59 Футбол Президент Итальянской федерации футбола: Чемпионат серии А должен быть завершен даже в июле
01:45 Футбол Президент Ла Лиги: Планируется, что сезон в Европе будут возобновлен в середине мая
01:29 Хоккей Владимир Тарасенко: С коронавирусом надо бороться всем вместе
01:22 ММА Уайт пошутил о проведении боя Нурмагомедова и Фергюсона на Луне (фото)
01:10 Футбол Сергей Прядкин: Решение одно – чемпионат России нужно доиграть
01:03 Олимпиада Отменен чемпионат Европы по гребному слалому
00:52 Футбол Златан Ибрагимович: Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу
00:32 Футбол Девушка Роналду нарушила карантин, тифози «Ювентуса» возмущены
00:23 Футбол Гиггз и Невилл отдадут свои отели в бесплатное пользование медработникам
00:14 Футбол Бывший игрок «Милана» Кутузов: В Италии пустые улицы, все закрыто, движение минимальное
23:56 Бокс Майк Тайсон: Драться сейчас не круто, через 200 лет будут помнить только пятерых бойцов
23:39 Футбол «Локомотив» и РПЛ сыграли в крестики-нолики в твиттере, клуб требовал VAR
23:30 Олимпиада Томас Бах: Приоритеты – безопасность и здоровье спортсменов, а также сдерживание коронавируса
23:13 Теннис Кузнецова прошла тест на коронавирус (видео)
23:02 Футбол Игорь Шалимов: Команда остается в Грозном, никто никуда не уезжает
Без еды не останемся, но нервы потреплем: что происходит в супермаркетах
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фронтовик и защитник Сталинграда Владимир Туров празднует 100-летний юбилей
В Оренбурге ввели ежесуточный мониторинг цен на основные товары массового спроса
Отголоски «Некрополя»: следователи выяснили схему похоронного взяточничества
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика