Врач «Спартака» рассказал о состоянии травмированных футболистов РПЛ приостановлена из-за коронавируса.

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Кутепов тренируется в общей группе, Гулиев для нас еще не готов, но в ближайшее время все будет хорошо. У Тиля контактное повреждение одной из мышц. Если бы РПЛ продолжила играть, думаю, Гус был бы готов принять участие в ближайшей встрече (5 апреля с «Уфой»)», — сказал Бутовский в передаче «19:22!» на ютуб-канале «Спартака».

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции проведение матчей РПЛ приостановлено до 10 апреля. В связи с вынужденной паузой, «Спартак» отменил тренировки команды на базе. Футболисты поддерживают форму в домашних условиях по индивидуальным программам.

После 22 сыгранных туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. В своем последнем матче красно-белые в гостях обыграли «Оренбург» со счетом 3:1.