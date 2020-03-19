Рибери пожертвовал 50 тысяч евро больницам Флоренции В Европе наиболее напряженная ситуация с распространением коронавируса сложилась в Италии.

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери принял участие в кампании «Сила и сердце — вместе за важной победой», направленной на поддержку больниц Флоренции.

Как сообщает издание L'Équipe, француз пожертвовал 50 тысяч евро.

Напомним, Рибери перешел в «Фиорентину» в августе 2019 года. В составе итальянского клуба он провел 11 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.