Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 15:15ФутболГичунцев Артур

Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует

Соревнования приостановили из-за пандемии коронавируса.

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев порассуждал на тему возобновления чемпионата России. Напомним, ранее сообщалось, что РПЛ вернется к привычному графику 10 апреля.

«Все будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация. Могут ли не возобновить чемпионат 10-го числа? Конечно, такая вероятность существует. И более того, думаю, в апреле турнир и не возобновится», – цитирует функционера News.ru.

Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Российские биатлонисты находятся на карантине Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен Дмитрий Васильев: Не хочу петь дифирамбы Фуркаду
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Евгений Ловчев: Кокорин – вернулся! Сейчас он лучший нападающий России (видео) Обозреватель «Советского спорта» – про Александра Кокорина, который сегодня отмечает день рождения. 19.03.2020 14:40 Футбол Волохов Юрий
Сергей Алейников: Белоруссия не отложила чемпионат? Лукашенко знает, что делает Мы позвонили в Италию бывшему игроку «Ювентуса» и сборной СССР и узнали его мнение о том, что, невзирая на коронавирус, стартует чемпионат Белоруссии. 18.03.2020 10:00 Футбол Августин Александр
Сезон НХЛ пора закрыть, а чемпионат мира перенести в Китай Во вторник в НХЛ официально зафиксирован первый случай заболевания новым вирусом. 18.03.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
16:34 ММА Тренер Нурмагомедова: Хабиб тренируется в полном одиночестве
16:12 Футбол Андре Шюррле: Второй день на карантине, много читаю, учусь (фото)
15:52 ММА Менеджер Гэтжи – о поединке с Макгрегором: Этот бой никогда не состоится
15:38 Хоккей Никита Задоров: Не нравится то, что происходит в России. Моей семье будет лучше в США
15:15 Футбол Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует
14:53 Футбол Агент Погба: Хочу привезти своего клиента в «Реал»
14:37 ММА Александр Шлеменко: С Ромеро никто не хочет драться. Дайте мне его, я хочу подраться с ним
14:19 Футбол Дмитрий Булыкин: Друзья, не выходите без необходимости в общественные места (видео)
13:57 Формула-1 «Заботьтесь о своем здоровье и сохраняйте позитивный настрой». Квят обратился к болельщикам
13:54 Футбол Артем Дзюба: Хочу пожелать всем терпения, но нельзя поддаваться панике (видео)
13:35 ММА Источник: Россиянин Антигулов проведет поединок с бразильцем Абреу
13:33 Футбол ЦСКА запретил своим футболистам покидать Москву в течение двух недель
13:15 Санный спорт Репилов выиграл чемпионат России в Сочи (фото)
13:02 Футбол Коутиньо близок к переходу в «Челси»
13:02 Футбол «Ростов» тренируется в обычном режиме (фото)
12:48 Футбол Леонид Федун: Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять
12:46 Футбол Алиев – о пандемии коронавируса: Все это фейки
12:35 Баскетбол Димитрис Итудис: Чемпион должен быть выявлен на баскетбольной площадке, даже в такой ситуации
12:33 Футбол «Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты
12:24 Футбол Погба тренируется в форме «Ювентуса» (видео)
Минус 10 долларов на каждый баррель: саудиты отбивают Европу от российской нефти
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Почти 400 человек сдали анализы на коронавирус в Волгоградской области
8 человек госпитализированы в Ижевске с подозрением на коронавирус
Официально: Дельфийские игры в Омске перенесли на ноябрь
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика