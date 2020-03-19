Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует Соревнования приостановили из-за пандемии коронавируса.

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев порассуждал на тему возобновления чемпионата России. Напомним, ранее сообщалось, что РПЛ вернется к привычному графику 10 апреля.

«Все будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация. Могут ли не возобновить чемпионат 10-го числа? Конечно, такая вероятность существует. И более того, думаю, в апреле турнир и не возобновится», – цитирует функционера News.ru.