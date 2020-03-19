Бенедикт Хеведес: Чемпионат России приостановлен, но мы тренируемся. Безумие Ранее сообщалось, что РПЛ возобновит сезон 10 апреля.

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес не поддержал решение руководства о проведении тренировок во время паузы в РПЛ.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса, из-за которого на сегодняшний день скончалось почти девять тысяч человек.

«В Москве и Санкт-Петербурге запрещены мероприятия с участием более пяти тысяч человек, а вот на нашем матче в Ростове был полный стадион. Странная ситуация.

Да, чемпионат приостановлен, но мы продолжаем тренировки. Безумие», – сказал Хеведес в интервью T-online.de.