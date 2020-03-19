Семин – о словах Хеведеса: Это его мнение, я с ним еще не разговаривал Ранее немецкий футболист назвал безумием решение клуба проводить тренировки во время паузы в РПЛ.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал заявление защитника красно-зеленых Бенедикта Хеведеса.

«Тренировочный процесс проходит нормально. Собираемся все на базе, проводим тренировку и все организованно уезжаем по домам.

Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и все.

Продолжать тренировки – абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки после приезда на базу проходят осмотр врачей. Да и в целом игроки находятся только в машине. У нас тоже своеобразный карантин. А вот в стране он ещё не объявлен.

Слова Хёведеса? Это его мнение, я с ним еще по этому поводу не разговаривал», – цитирует Семина «Чемпионат».

Напомним, пауза в российской премьер-лиге завершится 10 апреля. Данное решение принято из-за пандемии коронавируса.