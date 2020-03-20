Попов признан лучшим игроком «Ростова» в игре против «Локомотива» (фото) - Советский спорт
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20 марта 2020 09:40ФутболНечаев Юрий

Попов признан лучшим игроком «Ростова» в игре против «Локомотива» (фото)

Встреча прошла 15 марта.

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов признан лучшим игроком команды во встрече против «Локомотива».

В результате голосования болельщиков средний балл болгарина оказался самым высоким в команде - 3,8 из 5, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, матч 22-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив» завершился поражением хозяев со счетом 1:3 (0:3).

В концовке первого тайма гости добились уверенного преимущества после автогола Сергея Песьякова и мячей Рифата Жемалетдинова и Гжегожа Крыховяка.

Во второй половине Попов с пенальти сумел отыграть один гол.

«Локомотив» набрал 41 очко и догнал «Краснодар» в турнирной таблице. Команды делят второе-третье места. «Ростов» - четвертый (38).

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