Попов признан лучшим игроком «Ростова» в игре против «Локомотива» (фото) Встреча прошла 15 марта.

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов признан лучшим игроком команды во встрече против «Локомотива».

В результате голосования болельщиков средний балл болгарина оказался самым высоким в команде - 3,8 из 5, сообщает пресс-служба клуба.

Ивелин Попов - «Ростсельмаш - лучший игрок матча» с «Локомотивом» 😎



Во встрече с москвичами капитан «Ростова» забил единственный гол нашей команды. В результате голосования болельщиков средний балл Попова оказался самым высоким в команде - 3,8 из 5.

#ФКРостов #МыРостов #Попов pic.twitter.com/D0MjZmtmA1 — Football Club Rostov (@rostovfc) March 20, 2020

Напомним, матч 22-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив» завершился поражением хозяев со счетом 1:3 (0:3).

В концовке первого тайма гости добились уверенного преимущества после автогола Сергея Песьякова и мячей Рифата Жемалетдинова и Гжегожа Крыховяка.

Во второй половине Попов с пенальти сумел отыграть один гол.

«Локомотив» набрал 41 очко и догнал «Краснодар» в турнирной таблице. Команды делят второе-третье места. «Ростов» - четвертый (38).