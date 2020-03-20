Саутгейт обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса Количество пострадавших растет с каждым днем.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обратился к болельщикам в этот непростой период, вызванный распространением коронавируса.

«Главная задача для каждого на ближайшие месяцы – следить за своей семьей. Трудитесь вместе, чтобы мы могли преодолеть самое страшное испытание, с которым столкнулись за последние десятилетия. От имени сборной и персонала, я хотел бы выразить соболезнования тем, кто уже потерял близких. Приглядывайте друг за другом. Вместе мы справимся», – приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.