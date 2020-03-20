Чемпионат Европы в 2021 году все равно будет называться «Евро-2020» Турнир перенесли на лето 2021-го.

УЕФА не будет менять название Евро-2020 из-за переноса чемпионата Европы на следующий год. Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций.

Такая возможность рассматривалась, но была отклонена.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9 — UEFA (@UEFA) March 20, 2020

«Мы верим, что хозяева не изменятся и чемпионат останется верен оригинальной идее: отпраздновать 60-летие чемпионата Европы всеевропейским турниром. Чемпионат по-прежнему будет называться «УЕФА Евро-2020», – сказано в заявлении УЕФА.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, с 12 июня по 12 июля. Новые сроки турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.