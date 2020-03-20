Михаил Вартапетов: В коронавирусе вообще нет ничего страшного На сегодняшний день от этой болезни скончалось больше 10 тысяч человек.

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов объяснил, для кого представляет опасность коронавирус, отметив, что текущая проблема заключается только в том, что до сих пор не разработана вакцина.

«На мой взгляд, ничего страшного нет. Я вам выскажу крамольную мысль: в коронавирусе вообще нет ничего страшного. Это обычная вирусная инфекция, похожая на те, которыми все мы болели неоднократно. Но информационный фон вызывает панику у людей, в том числе в правительствах стран. Всемирная организация здравоохранения была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины. Но сам по себе он не относится к числу тяжелых заболеваний с высоким уровнем летальности.

Сравнивать коронавирус с обычным гриппом не совсем правильно. Страдают и умирают от подобных заболеваний прежде всего люди, имеющие сопутствующие тяжелые патологии. Например, дыхательной или сердечно-сосудистой системы, онкологию. Речь идет о гражданах преклонного возраста. На самом деле, грипп – даже более тяжелый недуг, но с ним мы научились бороться. В ответ на распространение нового вируса были введены сверхжесткие меры. Просто население иногда впадает в панику от избытка информации» – цитирует Вартапетова RT.