Эммануэль Пети: Коутиньо не вернется в «Ливерпуль» Бывший полузащитник «Барселоны» Эммануэль Пети оценил вероятность возвращения полузащитника Филиппе Коутиньо в «Ливерпуль».

– Уверен, что ему пошло бы на пользу возвращение в Англию. Он идеально подходит АПЛ. Однако в «Ливерпуль» он не вернется. После его ухода они выиграли Лигу чемпионов, а теперь идут к победе в Премьер-лиге. Он не был нужен команде, так зачем ему туда возвращаться? – цитирует Пети Paddy Power.

Напомним, что до перехода в «Барселону» в январе 2018 года Коутиньо в течение пяти лет выступал за «Ливерпуль». Каталонцы заплатили англичанам 145 миллионов евро, однако трансфер не оправдал ожиданий.

Перед началом текущего сезона 27-летний полузащитник был арендован «Баварией». В составе мюнхенского клуба он провел 32 матча, забил девять голов и отдал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не будет выкупать контракт игрока за 120 миллионов евро и вернет его в каталонский клуб.