Клубный сезон в Европе может завершиться 31 июля или даже 31 августа

Французская газета L’Equipe сообщает, что Европейский союз футбольных ассоциаций рассматривает три варианта завершения клубного сезона-2019/20, когда появится возможность возобновить турниры, прерванные пандемией коронавируса.
Самый оптимистичный – завершить все соревнования (национальные чемпионаты, Кубки, Лигу чемпионов и Лигу Европы) 30 июня.
Для этого необходимо, чтобы в ближайшее время клубы хотя бы возобновили тренировки. Со своей стороны УЕФА обещает предложить некий сокращенный вариант плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Два других варианта – играть до 31 июля или даже до 31 августа.
Все будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19.
Напомним, что ранее УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год, а также рекомендовал национальным ассоциациям завершить внутренние соревнования до 30 июня.
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