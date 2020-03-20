Клубный сезон в Европе может завершиться 31 июля или даже 31 августа Рабочая группа УЕФА рассматривает все возможные варианты.

Французская газета L’Equipe сообщает, что Европейский союз футбольных ассоциаций рассматривает три варианта завершения клубного сезона-2019/20, когда появится возможность возобновить турниры, прерванные пандемией коронавируса.

Самый оптимистичный – завершить все соревнования (национальные чемпионаты, Кубки, Лигу чемпионов и Лигу Европы) 30 июня.

Для этого необходимо, чтобы в ближайшее время клубы хотя бы возобновили тренировки. Со своей стороны УЕФА обещает предложить некий сокращенный вариант плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Два других варианта – играть до 31 июля или даже до 31 августа.

Все будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19.

Напомним, что ранее УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год, а также рекомендовал национальным ассоциациям завершить внутренние соревнования до 30 июня.