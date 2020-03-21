ФИФА опубликовала фильм, посвященный ЧМ-2018 в России Турнир прошел в 11 городах страны.

Сегодня, 21 марта пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала в своем YouTube-канале фильм, посвященный чемпионату мира, который состоялся в 2018 году и прошел в России.

Напомним, его победителем стала сборная Франции, победившая в финале команду Хорватии (4:2).

Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили все тем же хорватам (2:2, серия пенальти – 3:4).