ФИФА опубликовала фильм, посвященный ЧМ-2018 в России

Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US OpenОрганизаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open.17.03.2020 21:00ТеннисМысин Николай
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебилГостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА».20.03.2020 13:00ХоккейДомрачев Владислав
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео)А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату.08.03.2020 10:00ММАВащенко Сергей
Белоруссии коронавирус не помеха! Только здесь по-прежнему играют в футболБелорусская лига – единственный турнир в Европе, который не ушел на карантин. «Советский спорт» – о том, чем еще примечателен местный чемпионат.20.03.2020 19:00ФутболШарафудинов Виктор
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 разПретендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс.07.03.2020 14:30ММАВащенко Сергей
Смерть на льду. 101 год назад НХЛ уже останавливали из-за опасной болезниНе считая локаутов, чемпионат НХЛ остановлен всего второй раз в истории. Первый случился 101 год назад – в 1919-м. И тоже из-за эпидемии смертоносного вируса.20.03.2020 21:00ХоккейФедоровский Александр
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбеЖенской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса.14.03.2020 19:30Биатлон
Ковальчук лепит пельмени, Панарин взялся за клюшку, а бегемот Тарасенко остался без обеда«Советский спорт» не отчаивается и верит, что хоккейный сезон однажды возобновится. 21.03.2020 06:03ХоккейФедоровский Александр
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в РоттердамеРоссияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини.11.02.2020 20:30ТеннисМысин Николай
Коронавирус отменил все. В том числе и отставку ЗиданаПо слухам, француз останется у руля мадридской команды еще как минимум на год.20.03.2020 20:00ФутболВелиев Эмиль