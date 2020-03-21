Источник: Лемар провел переговоры с «Манчестер Юнайтед» Об этом сообщает ESPN.

Хавбек мадридского «Атлетико» Тома Лемар решил покинуть испанский клуб по окончании сезона.

Согласно источнику, французский футболист встретился с руководством «Манчестер Юнайтед» и обсудил возможный переход этим летом.

Отмечается, что Лемар не хочет играть за «Атлетико». Он считает, что стиль этой команды не позволяет ему проявить себя.

Добавим, что в текущем сезоне он провел 24 матча и не отметился голевыми действиями на поле.