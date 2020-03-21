Три игрока «Портсмута» заразились коронавирусом

Футболисты английского «Портсмута» Джеймс Болтон, Энди Кэннон и Шон Рагет заразились коронавирусом.
Они сдали положительный тест на инфекцию, сообщает официальный сайт клуба. Симптомы заболевания практически отсутствуют, игроки будут находиться в самоизоляции.
Соревнования отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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