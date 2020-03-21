«Интер» заинтересован в переходе Обамеянга из «Арсенала» Контракт габонца с «канонирами» истекает следующим летом.

Итальянская La Gazzetta dello Sport сообщает, что миланский «Интер» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе на трансферном рынке за нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ранее стало известно о том, что «канониры» не могут уговорить своего 30-летнего капитана продлить контракт, который рассчитан до 30 июня 2021 года. Поэтому им будет выгодно продать форварда после завершения нынешнего сезона.

«Интер» в свою очередь ищет того, кто способен заменить аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, на которого претендует «Барселона».

Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. Лондонский клуб заплатил за него дортмундской «Боруссии» 63,75 миллиона евро. Нынешняя трансферная стоимость габонского форварда оценивается в 70 млн.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик забил 17 голов в 26 матчах АПЛ. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая только Джейми Варди из «Лестера», у которого 19 забитых мячей.