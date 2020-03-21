Левандовски пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом Игроки «Баварии» запустили кампанию We kick Corona.

Немецкая газета Bild сообщает, что форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски и его супруга Анна пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на закупку медицинского оборудования и помощь пострадавшим от COVID-19.

Это было сделано в рамках кампании We kick Corona, которую ранее организовали два других футболиста «Баварии» Йозуа Киммих и Леон Горецка, первыми внеся по 500 тысяч евро. Такой же взнос вскоре сделал немецкий форвард «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Вот, что сказано в заявлении Роберта и Анны Левандовски:

«Мы все знаем о сложившейся тяжелой ситуации. Сегодня все мы играем в одной команде. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, то давайте это сделаем. Эта ситуация затрагивает каждого, мы просим вас выполнять инструкции врачей и проявлять сознательность. Верим, что вскоре мы все вернемся к нашей обычной жизни. Все вместе мы преодолеем это испытание».

По состоянию на 21 марта, число подтвержденных случаев зараженных коронавирусом в Германии составляет 16 662 человека. 47 человек скончались.