Серхио Рамос – о смерти Санса: Очень печальный день для «Реала»

– Очень печальный день для «Реала». Вчера и сегодня Лоренсо Санс связал два номера этой истории: 7 и 8. Его смерть еще больше огорчает в эти трудные дни, в которые мы попали. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Покойся с миром, – написал Рамос.
Сегодня стало известно, что в 76 лет ушел из жизни бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. Бизнесмен был госпитализирован 17 марта, и у него был диагностирован коронавирус.
19 марта сын Санса сообщил, что у его отца возникла почечная недостаточность в связи с инфекцией.
Санс-старший занимал должность президента «Реала» с 1995 по 2000 годы. За это время мадридский клуб дважды выиграл Лигу чемпионов – в 1998 и 2000 годах.
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