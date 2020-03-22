Хавьер Пасторе: Думаю, что этот сезон будет невозможно закончить Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе считает, что нынешний сезон не будет доигран.

– Посмотрим, будем ли мы играть в этом сезоне или уже в следующем. Честно говоря, думаю, этот сезон закончить будет невозможно, так как для подготовки нам нужно как минимум 20-30 дней тренировок. Все клубы потеряют деньги, но я думаю, что практически невозможно возобновить все с того места, на котором мы остановились, – цитирует Пасторе Football Italia.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего аргентинца 13 матчей, в которых он отметился двумя ассистами.

Напомним, 11 марта чемпионат Италии был приостановлен. Ранее сообщалось, что турнир возобновят не раньше июня по причине того, что пандемия коронавируса в стране пока не идет на спад.

Новая встреча руководителей серии А и Итальянской федерации футбола запланирована на ближайший вторник, 24 марта.