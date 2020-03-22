Перишич хочет остаться в «Баварии» Полузащитник «Баварии» Иван Перишич, арендованный прошлым летом у «Интера», надеется продолжить выступления в чемпионате Германии.

Согласно информации Sport1.de, 31-летний хорват рассчитывает на то, что руководство мюнхенского клуба выкупит его трансфер по окончании сезона. Отмечается, что «Бавария» должна заплатить за выкуп игрока 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Перишича 22 проведенных матча, в которых он отметился пятью голами и восемью ассистами. Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате Германии, имея в своем активе 55 набранных очков после 25 туров.