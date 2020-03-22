Облак и Годин попали в символическую сборную мира по версии Фернандо Торреса Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала ролик, в котором бывшей нападающий команды Фернандо Торрес озвучил свою версию лучшей символической сборной мира.

36-летний испанец выбрал игровую схему 3-5-2. Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Ян Облак;

Защитники: Диего Годин, Джон Терри, Карлес Пуйоль;

Полузащитники: Хави, Хавьер Маскерано, Хаби Алонсо, Стивен Джеррард, Андрес Иньеста;

Нападающие: Давид Вилья, Фернандо Торрес.

Отметим, что практически все игроки в данном составе уже завершили карьеру. Продолжают играть только трое – Ян Облак («Атлетико»), Диего Годин («Интер») и Хавьер Маскерано («Эстудиантес»).

El Niño ⚽️



As @Torres celebrates his birthday today, see who he chooses to make up his Ultimate XI 👌 pic.twitter.com/kM8BcfZQjU — Liverpool FC (@LFC) March 20, 2020

Торрес завершил карьеру 26 августа 2019 года. Воспитанник «Атлетико» дебютировал в родном клубе в мае 2001 года и выступал за него до 2007 года. После этого он выступал за «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу».

Вместе с родным клубом Торрес стал победителем Лиги Европы (2018) и финалистом Лиги чемпионов (2016). В составе «Челси» испанец побеждал в Лиге чемпионов (2012), Лиге Европы (2013) и Кубке Англии (2012).

Со сборной Испании Торрес выиграл чемпионат мира (2010) и два Евро (2008, 2012).