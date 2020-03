Облак и Годин попали в символическую сборную мира по версии Фернандо Торреса

36-летний испанец выбрал игровую схему 3-5-2. Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Ян Облак;

Защитники: Диего Годин, Джон Терри, Карлес Пуйоль;

Полузащитники: Хави, Хавьер Маскерано, Хаби Алонсо, Стивен Джеррард, Андрес Иньеста;

Нападающие: Давид Вилья, Фернандо Торрес.

Отметим, что практически все игроки в данном составе уже завершили карьеру. Продолжают играть только трое – Ян Облак («Атлетико»), Диего Годин («Интер») и Хавьер Маскерано («Эстудиантес»).

