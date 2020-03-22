Лапорт может перейти в «Барселону» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
22 марта 2020 10:49ФутболНечаев Юрий

Лапорт может перейти в «Барселону»

Контракт защитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года.

Испанская «Барселона» рассчитывает летом укрепить позицию центрального защитника.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы рассчитывают приобрести футболиста «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Руководство «Барсы» надеется, что игрок захочет покинуть английский клуб после отстранения «Сити» от участия в еврокубках из-за нарушения финансового fair play.

Напомним, Лапорт перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в 2018 году. Всего в составе английского клуба он провел 72 матча, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

В текущем сезоне защитник принял участие в восьми встречах.

Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Даниэль Кормье – о завершении карьеры: Мне нужно еще раз подраться с Миочичем, и на этом все Конор Макгрегор: Крепись, Ирландия! Оставайтесь бдительны! Скотт Кокер: Турнир Bellator 242 не перенесен
В «Википедии» Николич уже сменил Семина в «Локомотиве». А в жизни?  Остановка европейского футбола из-за коронавируса не снижает трансферную активность клубов РПЛ. По крайней мере – виртуальную. Если верить сербским СМИ, летом «Локо» возглавит 40-летний Марко Николич.  21.03.2020 18:00 Футбол Сергеев Иван
Финал Кубка Стэнли-2020 – в декабре,  чемпионат мира-2020 – в ноябре Хоккея до следующего сезона не будет, с чем реальность заставляет смириться. Но я согласен с комиссаром НХЛ Беттманом – Кубок Стэнли должен быть разыгран. Давайте вместе разбираться, как это сделать. 19.03.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Чемпионат мира отменен. Официально. И вряд ли будет перенесен В субботу пресс-служба ИИХФ официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая. 21.03.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Алексей Сафонов: Некоторые игроки сменят клуб до конца сезона Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, как возникшая из-за пандемии коронавируса пауза в чемпионатах отразится на взаимоотношениях клубов и футболистов. 20.03.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Олег Шигаев: Игроки идут навстречу клубам в вопросе фиксации курса рубля Футбольный агент высказался о непростой ситуации в российском футболе в связи с пандемией коронавируса и резким удешевлением рубля. 21.03.2020 15:30 Футбол Джума Иван
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Новости
11:44 Футбол Судья РПЛ Вилков возглавил федерацию футбола Нижнего Новгорода
11:38 Хоккей Виктор Антипин: Игроки «Металлурга» недовольны нынешним сезоном. Наш уровень – Кубок Гагарина
11:32 Футбол Александр Тарханов: Для людей с онкологией коронавирус не самая страшная угроза
11:23 Футбол Фабио Капелло: Очень важно подписывать игроков, которые делают разницу на поле
11:17 Олимпиада Вице-президент ИИХФ: С каждым днем задача проведения Олимпиады становится сложнее
11:06 Футбол «Бавария» хочет сбить цену на Перишича
11:06 Футбол Агент Руиса: Многие топ-клубы интересовались Фабианом. Мы отложили продление контракта с «Наполи»
10:52 Футбол «Тоттенхэм» летом готов пригласить спортивного директора «Лилля»
10:49 Футбол Лапорт может перейти в «Барселону»
10:42 Футбол Унаи Эмери: Я открыт к предложениям из серии А
10:36 Теннис Надаль поблагодарил всех тех, кто борется с распространением коронавируса
10:34 Футбол «Страсбур» продлил контракт с главным тренером
10:21 Формула-1 Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус после общения с заразившимися людьми
09:51 Футбол «Лион» пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
09:38 Хоккей Павел Бучневич: Я вообще не планировал ехать на чемпионат мира, хотел сыграть в плей-офф НХЛ
09:25 Футбол Капелло – о победе «Атлетико» над «Ливерпулем»: Симеоне вдохновил команду на великий матч
09:08 Футбол Облак и Годин попали в символическую сборную мира по версии Фернандо Торреса
08:53 Спортивная гимнастика Стал известен список кандидатов в сборную России на Олимпиаду в Токио
08:43 Футбол Перишич хочет остаться в «Баварии»
08:34 Футбол «Арсенал» готов продать Мхитаряна в «Рому» за 25 миллионов евро
Метро в Москве из-за коронавируса не закроют
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Неделя в Удмуртии: коронавирус и всё о нём, отставка Прасолова и «замогильные» взятки
Есть вода, да не та: что течет из казанских кранов?
В Оренбурге под окнами здания Следственного Комитета России оставили свалку из елок
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика