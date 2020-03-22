Лапорт может перейти в «Барселону» Контракт защитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года.

Испанская «Барселона» рассчитывает летом укрепить позицию центрального защитника.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы рассчитывают приобрести футболиста «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Руководство «Барсы» надеется, что игрок захочет покинуть английский клуб после отстранения «Сити» от участия в еврокубках из-за нарушения финансового fair play.

Напомним, Лапорт перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в 2018 году. Всего в составе английского клуба он провел 72 матча, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

В текущем сезоне защитник принял участие в восьми встречах.