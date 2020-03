«Бавария» хочет сбить цену на Перишича

Как сообщил на своей странице в Twitter итальянский журналист Николо Скира, мюнхенский клуб надеется снизить цену на 31-летнего хорвата. Напомним, что сумму выкупа полузащитника составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Перишича 22 проведенных матча, в которых он отметился пятью голами и восемью ассистами.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в своем активе 55 набранных очков после 25 туров.

#BayernMunich want to buy the croatian winger Ivan #Perišić. They have the option to buy him for €20M, but #Rummenigge prefers to spend less. Talks ongoing with #Inter to find an agreement. #transfers