Экс-форвард «Ювентуса» Джовинко хочет вернуться в серию А - Советский спорт
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22 марта 2020 11:57ФутболКорегин Владислав

Экс-форвард «Ювентуса» Джовинко хочет вернуться в серию А

Нападающий «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко заявил, что желает вернуться в чемпионат Италии.

– У меня есть желание вернуться и завершить свой цикл в Италии. Но сейчас я счастлив здесь. Я уже кое-что выиграл в Саудовской Аравии, и я доволен. Возвращение в сборную? Единственный способ сделать это – сделать что-то действительно великолепное, чтобы я смог побороться за место в национальной команде. Сборная нашла хорошего тренера в лице Роберто Манчини, на них приятно смотреть, – цитирует Джовинко Cronache di Spogliatoio.

Напомним, что 33-летний итальянец выступал в серии А за такие клубы, как «Ювентус», «Парму» и «Эмполи». В общей сложности он провел в Италии 239 матчей, забил 49 голов и отдал 46 ассистов. За национальную сборную Себастьян отыграл 23 поединка (1 гол).

С «Аль-Хилялем» Джовинко подписал контракт в январе 2019 года.

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