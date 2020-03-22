Экс-форвард «Ювентуса» Джовинко хочет вернуться в серию А Нападающий «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко заявил, что желает вернуться в чемпионат Италии.

– У меня есть желание вернуться и завершить свой цикл в Италии. Но сейчас я счастлив здесь. Я уже кое-что выиграл в Саудовской Аравии, и я доволен. Возвращение в сборную? Единственный способ сделать это – сделать что-то действительно великолепное, чтобы я смог побороться за место в национальной команде. Сборная нашла хорошего тренера в лице Роберто Манчини, на них приятно смотреть, – цитирует Джовинко Cronache di Spogliatoio.

Напомним, что 33-летний итальянец выступал в серии А за такие клубы, как «Ювентус», «Парму» и «Эмполи». В общей сложности он провел в Италии 239 матчей, забил 49 голов и отдал 46 ассистов. За национальную сборную Себастьян отыграл 23 поединка (1 гол).

С «Аль-Хилялем» Джовинко подписал контракт в январе 2019 года.