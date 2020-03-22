Четверо игроков «Эспаньола» вылечились от коронавируса и были выписаны из больницы

Мадридская газета Marca сообщает о том, что четверо футболистов «Эспаньола» были выписаны из больницы после того, как излечились от коронавируса.
При этом под наблюдением врачей остаются еще два игрока барселонской команды. Выписавшихся поместят под домашний карантин на пятнадцать дней.
20 марта «Эспаньол» подтвердил, что COVID-19 заразились шесть футболистов первой команды клуба. Барселонская газета Sport разузнала имена лишь двоих. По ее сведениям, среди заболевших китайский нападающий У Лэй и уругвайский защитник Леандро Кабрера.
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