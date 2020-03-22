Флорентино Перес: «Реал» почтит память Санса на «Сантьяго Бернабеу» - Советский спорт
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22 марта 2020 17:14ФутболШарафудинов Виктор

Флорентино Перес: «Реал» почтит память Санса на «Сантьяго Бернабеу»

Церемония состоится, когда улучшится ситуация с пандемией коронавируса.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал смерть своего предшественника Лоренсо Санса. Заявление было опубликовано на официальном сайте Королевского клуба:

«Прежде всего – мои соболезнования семье сеньора Санса. Посылаю им свою любовь и слова поддержки в это сложное время. Все мадридисты скорбят.

Сейчас условия, в которых мы оказались, крайне жестоки – они не позволяют нам быть рядом с близкими в их последние мгновения. Это невероятно грустно и тяжело. Сейчас настали времена, которые мы не могли представить даже в страшнейших кошмарах.

Сегодня мы отдаем дань уважения Лоренсо Сансу, ставшего жертвой этой трагедии. Он был президентом, принесшим «Мадриду» долгожданный Кубок Чемпионов после 32-летней паузы.

Мы всегда будем помнить его президентом, который вернул нам радость и надежду 20 мая 1998 года в Амстердаме. Благодаря той победе «Реал» вернулся на свои законные позиции в футбольных летописях.

Очевидно, за пять лет его правления мы вновь обрели величие на европейской арене, чем гордятся наши болельщики. Об этом мы никогда не забудем. Под руководством Санса «Реал» продолжил укреплять свой легендарный статус.

Мне посчастливилось иметь с Лоренсо Сансом и его семьей очень теплые отношения. Он разделял с нами победы, которые мы добывали в последние годы, он был с нами на стадионе, радовался вместе с нами на борту самолета. Навсегда запомню ту детскую радость, которая озаряла его после каждой победы «Реала».

Мы потеряли мадридиста, который значительную часть жизни посвятил своей величайшей любви – «Реалу».

Мы в клубе сделаем все, чтобы почтить его память и наследие. Мы проведем церемонию на «Сантьяго Бернабеу», который он продолжал посещать, чтобы оставаться ближе к команде.

В настоящий момент, как мы знаем, провести ее невозможно, но, разумеется, она состоится, когда сложнейший кризис минует.

В эти тяжелые времена давайте не забывать, что нужно быть сильными и стойкими до конца. Именно этого и хотел бы наш президент Лоренсо Санс».

Бывший президент «Реала» ушел из жизни 21 марта в возрасте 76 лет. На фоне заражения коронавирусом у него возникла почечная недостаточность. Санс руководил мадридским клубом с 1995 по 2000 годы. За это время команда дважды выиграла Кубок чемпионов – в 1998 и 2000 годах.

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