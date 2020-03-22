Роналду сдал тест на коронавирус Нападающий покинул Турин и проводит карантин в Португалии.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не болен коронавирусом. Об этом сообщает авторитетное издание A Bola.

Ранее стало известно, что коронавирус был обнаружен у трех игроков «старой синьоры» – Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

Отмечается, что клуб провел тесты среди всех игроков. Новых случаев заражения не зафиксировано.

На сегодняшний день от этой болезни скончались больше 13 тысяч человек.