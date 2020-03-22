Итальянская журналистка: Умирающих людей нельзя обеспечить тестами, а Дибалу и его подругу можно У нападающего «Ювентуса» и его девушки диагностировали коронавирус.

Известная итальянская журналистка, телеведущая, писательница и театральная актриса Сельваджия Лукарелли на своей странице в Facebook раскритиковала «Ювентус» и Пауло Дибалу. По ее мнению, несправедливо то, что во время пандемии коронавируса в Италии в первую очередь оказывают помощь богатым и знаменитым:

«Я требую объяснений, почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками для тестов на COVID-19, а Дибалу и его подругу можно. Я хочу знать, почему VIP-личностям вроде футболистов, журналистов, дирижеров и детей руководителей компаний отдается приоритет.

В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Когда сотни людей отчаянно просят о ватных палочках для больных, это невероятно бесит меня.

Есть какой-то способ забора мазка в частном порядке, за плату? Ну тогда расскажите нам, где получить эту услугу. Или только Дибале положено знать это?

Нет варианта, при котором мазок забирается в частном порядке, и футболисты делали это в государственных больницах? Еще хуже. Государственные больницы не должны оказывать такие услуги тем, у кого симптомы незначительны или вовсе отсутствуют.

Дибале благодаря «Ювентусу» оказали помощь в частной клинике, а некоторым журналистам – в обычной больнице. Так не должно продолжаться, нужна ясность. Либо всем, либо никому».

О том, что Дибала и его подруга Ориана заразились COVID-19, стало известно вчера 21 марта. Ранее инфекция была выявлена у двух других игроков «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

По состоянию на утро 22 марта в Италии коронавирус диагностирован у 53 500 человек. От последствий инфекции умерло почти 5 000 человек, а за предыщущие сутки – почти 800.