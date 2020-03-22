Станислав Черчесов: Кокорин должен доказать, что сборная России без него не обойдется Специалист обозначил условия по возвращению игрока в национальную команду.

Главный тренер сборной России Станислав Чечресов готов вызвать в команду форварда «Сочи» Александра Кокорина, однако, футболисту придется выполнить некоторые условия.

«Мы все три последних года были без него. И теперь ему, чтобы он стал нужным, надо доказывать, что мы без него не обойдемся. На сегодняшний день все победы, что мы имеем, и успехи – без него. Потому что и травма, и вот эта шалость, которая его отлучила от футбола…

Ну это же игрок, который имеет юридическое право играть. Теперь его задача – проявлять лучшие качества. Еще раз повторяю: команда есть команда. Он будет нужен – значит, мы будем принимать то или иное решение.

Саша знает… Мы работали два года в одном клубе. У него номер был рядом со мной, буквально следующая дверь, поэтому он знает, что у нас эмоций нет. В этой ситуации эмоции вообще не нужны», – сказал Черчесов в эфире передачи «После футбола» на «Матч ТВ».