Инфантино - о ситуации с коронавирусом: Остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему Количество пострадавших от пандемии растет с каждым днем.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

«Здоровье должно быть на первом месте. Остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Мы проявили дух сотрудничества и солидарности с Европой и Южной Америкой. Теперь необходимо подумать о календаре национальных сборных, о временных изменениях и правилах о статусе футболистов и трансферах. Нужно защищать контракты и подстроить сроки регистрации. Будем принимать меры», - цитирует Инфантино Gazzetta dello Sport.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей. В частности, чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, перенесен на следующий год.