Джо Коул: Если сезон в АПЛ не будет завершен, то будет справедливо начать его с нуля Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джо Коул прокомментировал ситуацию, при которой чемпионат Англии не будет продолжен из-за коронавируса.

– Безусловно, мы должны завершить сезон как можно быстрее, если нам позволят. Это идеальный вариант. Но если мы не сможем закончить сезон, то единственный выход – начать его с нуля. Думаю, это справедливо. Ведь если закончить 100-метровый забег на 70 метрах, это вызовет множество споров, – цитирует Коула Goal.com.

Напомним, что 13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

На данный момент, «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» – на 25 очков. В последний раз команда становилась чемпионом страны в сезоне 1989/1990.