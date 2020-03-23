«Интер» планирует выкупить Мозеса у «Челси» Сумма сделки может составить 10 млн евро.

«Интер» намерен сохранить арендованного у «Челси» полузащитника Виктора Мозеса,

выплатив оговоренную сумму за право первоочередного выкупа.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство миланцев уже приступило к переговорам с

представителями Мозеса о подписании трехлетнего контракта сроком до июня 2023 года.

В текущем сезоне игрок провел семь матчей за «Интер» во всех турнирах, отдав одну результативную

передачу.