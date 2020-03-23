«Интер» планирует выкупить Мозеса у «Челси» - Советский спорт
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23 марта 2020 19:42ФутболТрофименко Кирилл

«Интер» планирует выкупить Мозеса у «Челси»

Сумма сделки может составить 10 млн евро.
«Интер» намерен сохранить арендованного у «Челси» полузащитника Виктора Мозеса, 
выплатив оговоренную сумму за право первоочередного выкупа.
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство миланцев уже приступило к переговорам с 
представителями Мозеса о подписании трехлетнего контракта сроком до июня 2023 года. 
В текущем сезоне игрок провел семь матчей за «Интер» во всех турнирах, отдав одну результативную
передачу.

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