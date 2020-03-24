Роман Широков: Все будет хорошо, мы пандемию победим - Советский спорт
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24 марта 2020 06:27Футбол

Роман Широков: Все будет хорошо, мы пандемию победим

Чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса.

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что прерванный чемпионат РПЛ удастся возобновить весной.

- Все будет хорошо, мы пандемию победим. Мне кажется, наше правительство предпринято все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе. Пока не ясно, когда пройдет пик пандемии и люди перестанут заражаться. Может быть, мы возобновим РПЛ не в апреле, а в середине мая, например, - цитирует Широкова «Матч ТВ».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что чемпионат возобновиться не ранее 24-го апреля.

Напомним, что 31 декабря прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

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