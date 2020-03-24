Гол Фернандеса признан самым красивым в РПЛ в марте Защитник ЦСКА отличился в матче 20-го тура против «Урала» (1:1).

Гол Марио Фернандеса эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики признали самым красивым в марте в перевенстве РПЛ. Он сравнял счет в матче с «Уралом».

В то же время, эксперты РПЛ проголосовали за гол Романа Еременко из «Ростова» в матче против того же ЦСКА в 21-м туре (3:2).

Чемпионат России приостановлен как минимум до 10-го апреля из-за пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.