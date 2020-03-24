В Англии футболисты согласились доиграть сезон без зрителей Заместитель генерального руководителя Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Бобби Барнс сообщил, что игроки согласились доиграть текущий сезон при пустых трибунах.

- В идеальном мире мы играли бы перед болельщиками, но я думаю, что это скорее случай, когда нет альтернативы. Мы не в идеальном мире, и футболисты, с которыми я общался, согласны с этим. Футбол - это болельщики. Но реальность для подавляющего большинства игроков, особенно на высшем уровне, заключается в том, что их доходы существуют за счет телевидения, и есть контракты, которые необходимо соблюдать.

Если это единственное предложение, которое у нас есть на столе для завершения сезона, чтобы мы в PFA могли защитить футболистов с точки зрения выплаты их заработной платы, то так оно и будет. Если мы собираемся закончить сезон своевременно, чтобы мы подумать о начале следующего, мы должны быть открыты для всех вариантов, - приводит слова Барнса BBC со ссылкой на The Athletic.

Ранее The Independent сообщила, что руководство английской премьер-лиги рассматривает возможность завершения сезона без зрителей на трибунах. Главный фактор финансовый – в случае если сезон не будет доигран, АПЛ придется вернуть телекомпаниям 762 миллиона фунтов.