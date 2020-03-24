Баллак заявил, что Моуринью был уволен из «Челси» по вине игроков Немецкий футболист вспомнил уход тренера в 2007 году.

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак рассказал, почему руководство «синих» уволило Жозе Моуринью с должности наставника в 2007 году.

По его словам, это случилось по вине игроков. Также немец подчеркнул, что португальский специалист работал слишком интенсивно, поэтому его план перестал работать.

«Это был четвертый сезон Моуринью. По сегодняшним меркам это неплохой срок у руля одной команды. После его ухода никто не плакал, однако, ни один игрок не сможет сказать про него что-то плохое. Я до сих пор общаюсь с Жозе и очень его уважаю», – цитирует Баллака Sky Sports.

Добавим, что Моуринью вернулся в «Челси» летом 2013 года и в первый сезон выиграл чемпионат страны.