Пепе Рейна: У меня проявились симптомы коронавируса Голкипер «Астон Виллы» Пепе Рейна, арендованный у «Милана» до конца сезона, предположил, что заразился коронавирусом.

– У меня проявились симптомы коронавируса. На прошлой неделе был сухой кашель, температура и трудности с дыханием. Но сейчас я чувствую себя лучше. Считаю, что мы должны серьезно относиться к карантину. Уверен, эта ситуация нас сплотит и сделает сильнее, – цитирует Рейну Football Italia.

Напомним, что 37-летний испанец перешел в «Астон Виллу» в январе 2020-го на правах аренды. В АПЛ он провел шесть матчей, пропустив 13 голов. Его соглашение с бирмингемским клубом рассчитано до 30 июня этого года.

В своей карьере Рейна выступал за такие команды, как «Ливерпуль», «Бавария», «Вильярреал» и «Барселона». Он является чемпионом Германии (2015), а также обладателем золотых медалей чемпионаты Европы (2008, 2012) и чемпионата мира (2010).

13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.