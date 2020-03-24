Форвард менхехгладбахской «Боруссии» Плеа зимой мог перейти в «Барселону» «Барселона» хотела приобрести нападающего «Боруссии» из Менхенгладбаха Алассана Плеа прошедшей зимой.

Как сообщает Bild, руководство каталонского клуба нуждалось в усилении атакующей линии команды и было готово заплатить за 27-летнего француза 50 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Однако «Боруссия» отказалась продавать одного из лидеров коллектива в середине сезона. В конечном итоге «Барселона» приобрела Мартина Брейтуэйта у «Леганеса».

Напомним, что Плеа перешел в «Боруссию» в июле 2018 года из «Ниццы» за 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету восемь голов и восемь ассистов в 28 матчах. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.